Контрольно-счетная палата Перми отчиталась за 2021 год

15.38 Среда, 23 марта 2022
Пермский край: новости дня
duma-perm.ru
На заседании Пермской городской Думы председатель Контрольно-счетной палаты города Перми Мария Батуева выступила с отчетным докладом о работе за 2021 год.

В прошлом году было проведено 14 контрольных и 4 экспертно-аналитических мероприятия, в том числе, по предложениям гордумы, главы Перми, прокуратуры. Проверено 156 объектов; с учетом стоимости муниципального имущества объем проверенных средств составил 49,4 млрд рублей. По итогам 2021 года объем выявленных нарушений снизился на 49% по сравнению с 2020 годом. Положительная динамика есть и в работе с выявленными и подлежащими устранению нарушениями.

При внесении изменений в бюджет по замечаниям КСП были сокращены необоснованные и неправомерно запланированные бюджетные ассигнования по таким расходам: текущий ремонт сквера Павлика Морозова в сумме 28 млн рублей – здесь виды работ содержали признаки реконструкции; содержание объектов ритуального назначения - на 26 млн рублей, в то время как установление защитно-санитарной зоны должно быть отнесено к инвестиционным расходам. Впоследствии эти расходы были рассмотрены на инвесткомиссии и правильно предусмотрены в городском бюджете.

Также частично сокращены средства на покупку оборудования в рамках реконструкции гимназии №17 в сумме 10 млн рублей – из-за превышения норматива стоимости. Средства на благоустройство сквера на эспланаде сокращены на 7 млн рублей в связи с завышением объема работ.

По итогам рассмотрения отчета Контрольно-счетной палаты в 2021 году городской администрации было поручено представить систему мер для повышения качества бухгалтерского учета. Такая система была разработана, благодаря ей число нарушений бухучета снизилось в два раза.

Вместе с тем, как сообщила Мария Батуева, количество нарушений при использовании средств бюджета и муниципального имущества выросло в два раза. По-прежнему допускается неэффективное расходование бюджетных средств.

В результате в прошлом году устранено финансовых нарушений на 1074,2 млн рублей, или 88,9% от объема нарушений, подлежащих устранению. Объектам проверок внесено семь представлений об устранении финансовых нарушений, составлено 34 протокола об административных правонарушениях, назначено штрафов на 200 тысяч рублей, привлечено к дисциплинарной ответственности 22 виновных лица. Органы прокуратуры вынесли три представления.

Также КСП провела 241 экспертизу проектов нормативных правовых актов Думы и администрации Перми. 58 предложений сформировано по итогам экспертиз, 90% из них учтены при принятии решений в 2021 году.

Депутаты поблагодарили Марию Батуеву и аудиторов КСП за проделанную работу.

Депутат Арсен Болквадзе поинтересовался, по каким направлениям видны позитивные изменения в работе администрации. Председатель КСП отметила, что значительно лучше стал работать в области бухгалтерского учета комитет по физкультуре и спорту, департаменты ЖКХ, социальной и экономической политики успешно решают отраслевые задачи, учитывают рекомендации Контрольно-счетной палаты.

Василий Кузнецов спросил, как налажено взаимодействие с союзом муниципальных контрольно-счетных органов. Мария Батуева рассказала, что в связи с пандемией общение в основном перешло в онлайн, поддерживали КСП с небольшим штатом сотрудников. Очередной круглый стол с участием московских коллег пройдет 30 марта.

Депутат Алексей Оборин уточнил, что КСП делает для уменьшения количества финансовых нарушений. Докладчик напомнила, что на это нацелена вся работа КСП. Ведомство вырабатывает рекомендации, проводит встречи с руководством городской и районных администраций, представителями надзорных и силовых ведомств, обучающие семинары.

Депутат Александр Ивонин, поинтересовался, кто проверяет саму КСП. Мария Батуева рассказала, что деятельность Контрольно-счетной палаты проверяет прокуратура: «В 2021 году была проверка со стороны краевой и городской прокуратуры на предмет, все ли мы исполняем полномочия и насколько качественно. Мы эту проверку прошли».

Первый заместитель председателя Пермской городской Думы Наталья Мельник поблагодарила докладчика: «Спасибо за содержательный информационный отчет, системную работу по выявлению замечаний. Мнение КСП по каждому проекту решения Думы имеет особую ценность».

«Благодарю за детальный доклад и оценку деятельности администрации города, - сказал глава Перми Алексей Дёмкин. - Мы со своей стороны отмечаем высокий профессионализм руководства и коллектива палаты, ваши заключения помогают депутатам с холодной головой принимать взвешенные решения».

Присоединился к мнению коллег и благодарностям и председатель Думы Дмитрий Малютин: «Такая оценка КСП говорит сама за себя. Вместе с Думой и администрацией вы вносите значимый вклад в развитие нашего города».

Все рекомендации, данные администрации Перми для устранения финансовых нарушений, находятся на контроле Контрольно-счетной палаты.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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