В Перми пройдет прямая линия по вопросам охраны природных территорий

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Прямая телефонная линия, посвященная вопросам незаконной вырубки лесов и охране особо охраняемых природных территорий, пройдет 31 марта с 11.00 до 12.00.Участие в прямой линии примут специалисты прокуратуры Перми, а также начальник отдела правового обеспечения, лесного контроля и контроля за использованием и охраной ООПТ управления по экологии и природопользованию администрации города Людмила Игнатова.Вопросы от пермяков будут ждать по телефону 2-059-059.