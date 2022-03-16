В Перми пройдет прямая линия по вопросам охраны природных территорий
Пермский край: новости дня
Прямая телефонная линия, посвященная вопросам незаконной вырубки лесов и охране особо охраняемых природных территорий, пройдет 31 марта с 11.00 до 12.00.
Участие в прямой линии примут специалисты прокуратуры Перми, а также начальник отдела правового обеспечения, лесного контроля и контроля за использованием и охраной ООПТ управления по экологии и природопользованию администрации города Людмила Игнатова.
Вопросы от пермяков будут ждать по телефону 2-059-059.
Участие в прямой линии примут специалисты прокуратуры Перми, а также начальник отдела правового обеспечения, лесного контроля и контроля за использованием и охраной ООПТ управления по экологии и природопользованию администрации города Людмила Игнатова.
Вопросы от пермяков будут ждать по телефону 2-059-059.
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