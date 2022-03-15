В Перми вынесли приговор налетчику за разбой «ради мамы»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Свердловский районный суд Перми вынес приговор жителю Первоуральска 1993 года рождения. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину обвиняли в совершении разбоя и кражи.Днем в октябре прошлого года злоумышленник забежал в магазин и, угрожая продавщице, потребовал отдать ему деньги. Налетчик сказал, что средства нужны на операцию маме, забрал из кассы 5 тысяч рублей и скрылся.Сотрудники уголовного розыска быстро задержали подозреваемого. Похищенные деньги фигурант потратил на собственные нужды, а легенду про операцию для мамы придумал, чтобы вызвать у потерпевшей жалость.Позже полицейские установили причастность жителя Свердловской области к еще одной краже. На время следствия злоумышленника заключили под стражу.На днях Свердловский районный суд признал его виновным в инкриминируемых деяниях и приговорил к 7 годам 6 месяцам заключения в колонии строгого режима и штрафу в 100 тысяч рублей. Приговор суда еще не вступил в законную силу.