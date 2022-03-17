«Горьковка» приглашает пермяков на музыкальную выставку и концерт

Марина Осипова © Вечерние ведомости

24 марта в пермской краевой библиотеке им. А. М. Горького начнется Неделя музыки для детей и юношества, а 26 марта состоится концерт ансамблевой музыки.С 24 по 30 марта отдел музыкально-нотных изданий и звукозаписей приглашает на выставку книг и аудиозаписей, приуроченную ко всероссийской «Неделе музыки для детей и юношества», которая проводится в конце марта.К созданию произведений для детей обращались многие классические и современные композиторы: П. Чайковский, Р. Шуман, К. Дебюсси, Б. Барток, К. Сен-Санс, Г. Гладков. Они сочиняли пьесы и песенки, занимались составлением нотных сборников.В «Горьковке» подготовили экспозицию, где на грампластинках и CD-дисках собраны легкие фортепианные произведения композиторов-классиков, а также музыкальные сказки со всего мира. Здесь также представлены литературные издания о музыкальном искусстве, адресованные детям и подросткам, преподавателям и родителям, уникальные выпуски аудиозаписей, новинки детской литературы из фонда музыкального отдела.Читальный зал отдела музыкально-нотных изданий и звукозаписей (3 этаж, левое крыло), 236-01-89, 6+.26 марта в 13:00 состоится концерт ансамблевой музыки «И тает лед, и сердце тает».Прозвучит инструментальная и вокальная ансамблевая музыка зарубежных (В. Моцарт, Ф. Шуберт, К. Сен-Санс) и русских композиторов (П. Чайковский, С. Рахманинов, Г. Свиридов), произведения современных авторов (А. Петров, Ж. Металлиди, А. Лепин, А. Суханов). Концерт проводится в рамках педагогического проекта «Два рояля». Участники – фортепианный квартет преподавателей «Лира» (Л. Мельникова, И. Захарова, О. Заборовцева, Е. Гостинская) и учащиеся Детской музыкальной школы № 5 «Созвучие».Конференц-зал (3 этаж, левое крыло). Предварительная запись: 236-01-89, 6+.