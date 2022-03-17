Пермяки - лучшие в адаптивном дзюдо!

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Челябинске прошёл VIII Всероссийский фестиваль адаптивных единоборств. Соревнования были организованы для спортсменов с нарушениями интеллекта, зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата. Пермский край представляли 11 дзюдоистов, которые смогли завоевать 21 медаль. Это безусловное 1 место в общем медальном зачёте, лучший показатель в соревнованиях.Большинство представителей Прикамья завоевали по две медали, что допускал регламент турнира. Первой медалью награждались борцы в своей категории нарушения здоровья. Вторая медаль вручалась победителям смешанного турнира, вне зависимости от категории здоровья.Среди девушек в весе 44 кг первенствовала наша Виктория Габдушева, она завоевала «золото» и «серебро». У женщин хорошие результаты показали Ирина Якимова (57 кг, «золото» и «золото») и Анастасия Усова (57 кг, «бронза» и «серебро»).Среди юниоров и юношей отличились Лев Злобин (50 кг, «серебро» и «серебро»), Иван Коновалов (60 кг, «золото» и «золото»), Вадим Хасанов (66 кг, «золото» и «серебро»), Кирилл Атаманов (73 кг. «золото» и «серебро»), Александр Жужгов (81 кг, «золото» и «золото»), Андрей Полыгалов, (81+, «золото» и «золото»), Ибрагим Магомедов (81+, «серебро»).Среди мужчин отлично выступил Иван Носков (66 кг, «золото» и «золото»).На фестивале присутствовал старший тренер сборной России по дзюдо в Уральском регионе. Он обратил внимание на пермских спортсменов, которые вскоре получат приглашения на первенства и чемпионат России.