Пермяков приглашают на занятия физкультурой и спортом

14.36 Пятница, 18 марта 2022
Пермский край: новости дня
В Индустриальном районе Перми продолжаются бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, футболу и общей физической подготовке. Весной организованы также тренировки по общей физической подготовке и зумбе в саду им. Миндовского. На площадках работают квалифицированные тренеры-инструкторы.

Так, в марте для школьников проводятся занятия по мини-футболу и общей физической подготовке на спортплощадках: шоссе Космонавтов, 158 (СК им. Сухарева), улица Мира, 39 (ДК им. Гагарина), улица Рязанская, 101, улица Нефтяников, 54 (школа №108), улица Танкистов, 56 (лицей №4), проспект Декабристов, 35а (школа №3). Пермяков старшего возраста приглашают на занятия по скандинавской ходьбе в парке культуры и отдыха «Балатово». Сбор и разминка - на Гатчинской, 15.

Занятия проходят три раза в неделю, расписание периодически меняется, посмотреть его можно здесь: http://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15962/11109/sport/Raspisanije_trenirovok_dla_zhitelej_v_fevrale-marte_2022_goda.jpg. Подробную информацию о работе спортивных площадок и расписании тренировок можно также получить по телефону 8-905-86-31-597.

Бесплатные тренировки для горожан также организовало учреждение культуры «ПермьПарк». Занятия на свежем воздухе идут в саду им. Миндовского с 10 марта. По вторникам и четвергам в 12:30 всех желающих ждут на тренировки по ОФП, которые проводят тренеры СК «СПОРТХОЛЛ» и фитнес-студии «MOVE! твой фитнес». А по воскресеньям в 14:00 под руководством профессиональных инструкторов можно позаниматься зумбой. Подробная информация – на странице «ПермьПарк» «ВКонтакте» https://vk.com/parkipermi?w=wall-55357848_6118.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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