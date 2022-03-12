Росреестр разъяснил особенности переуступки прав и обязательств по договору аренды земельного участка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Если в соответствии с законом заключение договора аренды земельного участка возможно только путем проведения торгов, победитель торгов не вправе уступать права (за исключением требований по денежному обязательству) и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из заключенного на торгах договора аренды (Гражданский кодекс РФ).Обязательства по такому договору должны быть исполнены победителем торгов лично, если другое не установлено законом. Эти правила также действуют, если поступила одна заявка на участие в аукционе и аукцион был признан несостоявшимся.Елена Передернина, начальник отдела регистрации договоров участия в долевом строительстве Управления Росреестра по Пермскому краю, отмечает, что эти нормы законодательства обеспечивают защиту интересов арендодателя от возможной уступки победителем торгов права аренды и недопущения ситуации, при которой арендатором становится лицо, которое не собирается лично реализовывать взятые на себя обязательства по договору аренды.Государственная регистрация уступки права аренды в этом случае невозможна, так как такая уступка запрещена законом, и эта сделка является ничтожной.Положения Гражданского кодекса Российской Федерации о запрете уступки, когда основной договор заключили по итогам торгов, применяются к правам и обязанностям, возникшим из договоров, заключенных после 1 июня 2015 года (дня внесения изменений в Гражданский кодекс РФ).Пермяки и жители края могут задать вопросы, касающиеся аренды недвижимости, на странице Управления в социальной сети «Вконтакте»: https://vk.com/public49884202 в специально созданной беседе «Аренда».