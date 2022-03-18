Пермяка будут судить за растрату денег организации в онлайн-казино

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Ленинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».Менеджер службы безопасности организации по доставке товаров сообщила в полицию о пропаже денег. Она пояснила, что в ходе внутренней проверки обнаружилась недостача крупной суммы. Полиция проверила лиц, имевших доступ к деньгам. Под подозрение попал руководитель филиала организации.Являясь материально-ответственным лицом, руководитель был держателем ключа и владел кодом доступа к сейфу, где хранились наличные. С июня по октябрь прошлого года обвиняемый брал деньги из сейфа компании и тратил их в интернет-казино. В результате обществу с ограниченной ответственностью причинен ущерб на сумму около 8 миллионов рублей.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.