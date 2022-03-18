Пермяка будут судить за растрату денег организации в онлайн-казино

12.53 Пятница, 18 марта 2022
Пермский край: новости дня
В Ленинском районе Перми завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего пермяка. Как сообщает ГУ МВД по Пермскому краю, мужчину обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

Менеджер службы безопасности организации по доставке товаров сообщила в полицию о пропаже денег. Она пояснила, что в ходе внутренней проверки обнаружилась недостача крупной суммы. Полиция проверила лиц, имевших доступ к деньгам. Под подозрение попал руководитель филиала организации.

Являясь материально-ответственным лицом, руководитель был держателем ключа и владел кодом доступа к сейфу, где хранились наличные. С июня по октябрь прошлого года обвиняемый брал деньги из сейфа компании и тратил их в интернет-казино. В результате обществу с ограниченной ответственностью причинен ущерб на сумму около 8 миллионов рублей.

Уголовное дело передано на рассмотрение в суд, обвиняемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».

А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!


Марина Осипова © Вечерние ведомости
Похожие материалы
Уголовное дело о невыплате зарплаты работникам екатеринбургского предприятия направлено в суд
18 марта 2022
Екатеринбуржец предстанет перед судом за похищение бывшей возлюбленной
17 марта 2022
На экс-замдиректора Екатеринбургского детского дома-интерната возбудили уголовное дело
14 марта 2022
После гибели шахтера в Свердловской области возбуждено уголовное дело
09 марта 2022

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Три века на страже закона: Российская прокуратура отмечает юбилей
Новости дня
  • Новости
    Пермского края
  • Россия
    и мир
  • Самое
    важное
13:49 Росреестр разъяснил особенности переуступки прав и обязательств по договору аренды земельного участка
12:53 Пермяка будут судить за растрату денег организации в онлайн-казино
09:59 Власти Карагая заплатят 1 млн рублей за длительное неисполнение социально значимых судебных решений
15:58 Депутаты Пермской гордумы обсудили условия аренды земельных участков для размещения гаражей
15:53 Жителей Прикамья приглашают поучаствовать в форуме «Сильные идеи для нового времени»
Марина Агальцова: «У ЕСПЧ есть альтернатива, но она беззубая»
14:15 ПЦБК заключила соглашение о сотрудничестве с НИУ ВШЭ – Пермь и школой №123
13:26 Осужден житель Прикамья, напавший на пожилую женщину в храме
13:17 В Прикамье обследовали более 2600 гектаров земель
10:04 В Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю работает телефон доверия
17:50 В Telegram создан канал «Релокейшн» для россиян, притесняемых за рубежом
15:10 Пермякам рекомендуют не использовать воду из родников
14:18 Жительницу Прикамья будут судить за кражу телефона
13:00 «Горьковка» приглашает пермяков на выставку «Лица Победы»
12:54 В Перми заработал новый корпус школы №79
09:24 Житель Лысьвы пытался сбежать на санях от родительского долга
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
13:06 В феврале в столице Прикамья родились 892 ребенка
13:01 На этой неделе открывается проект «59 фестивалей 59 региона»
12:55 Жительницу Прикамья подозревают в мошенничестве
12:47 Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом
09:17 В Перми долг в пользу ресурсоснабжающей организации взыскан после реализации помещения под магазин
13:46 Росреестр советует прикамцам, как найти кадастрового инженера
Все новости
13:33 Аркадий Дворкович ушел с поста председателя фонда «Сколково»
12:49 Маркетологи заявили о резком увеличении продаж антидепрессантов в России
12:11 Путин внес в Госдуму кандидатуру Набиуллиной для назначения на должность председателя ЦБ
11:55 В Пскове массовые обыски по уголовному делу о клевете на губернатора
11:08 В фармкомпании Ново Нордиск, выпускающей инсулины нового поколения, объяснили дефицит лекарств в аптеках
Марина Агальцова: «У ЕСПЧ есть альтернатива, но она беззубая»
10:04 Der Spiegel: Марина Овсянникова увольняется с «Первого канала»
18:05 Депутат Хинштейн назвал сообщения о задержании замдиректора Росгвардии «абсолютным фейком»
17:31 Правозащитники открыли в Телеграме «горячую линию» для призывников и военнослужащих
16:44 Миллиардер Фридман признался, что из-за санкций не может нанять уборщицу
15:32 ФНС не будет штрафовать магазины за невыдачу чека на фоне дефицита кассовой ленты
14:54 В Минпромторге заявили, что в России не будет дефицита бытовой химии и товаров гигиены
14:02 Минфин России осуществил выплату купонного дохода по еврооблигациям на $117,2 млн
12:56 Дмитрий Медведев завел телеграм-канал и первый пост посвятил «оголтелой русофобии»
12:32 Фракция ЛДПР проводит опрос о возвращении смертной казни, «за» высказались уже 56%
11:20 Твиттер удалил более 50 000 материалов о событиях на Украине
Специальные корма для животных в России могут подорожать на 30%
10:18 Марина Агальцова: «У ЕСПЧ есть альтернатива, но она беззубая»
10:00 Президент Путин — о «пятой колонне» и «самоочищении общества» в России. Текст обращения
16:07 Американская фармкомпания Eli Lilly не прекращает поставки инсулина в Россию
14:27 Сайт издания «Кавказский узел»* заблокирован на территории России
13:24 Токаев предложил масштабные реформы в Казахстане, в том числе переход от суперпрезидентской формы правления
12:33 YouTube заблокировал православный телеканал «Спас», имеющий более 1 миллиона подписчиков
Новости России и мира
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK