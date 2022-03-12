В Прикамье обследовали более 2600 гектаров земель

13.17 Четверг, 17 марта 2022
Пермский край: новости дня
Региональное Управление Росреестра подвело итоги проведения комплексных кадастровых работ в Пермском крае в 2021 году. Работы проведены на территории 310 кадастровых кварталов общей площадью 2 625 га.

Лидером по проведению комплексных кадастровых работ является Соликамский городской округ, где работы проведены в 162 кадастровых кварталах. В Березниковском городском округе комплексные кадастровые работы проведены в 42 кадастровых кварталах, в Чайковском городском округе – в 28 кадастровых кварталах.

В результате проведенных работ в Прикамье уточнены границы более 12 тысяч земельных участков, более 8 тысяч объектов капитального строительства, исправлены реестровые ошибки в местоположении 117 земельных участков, 662 объектов капитального строительства, образованы 1 841 новых земельных участков.

Комплексные кадастровые работы – это кадастровые работы, которые выполняются одновременно в отношении всех расположенных на территории одного кадастрового квартала или территориях нескольких смежных кадастровых кварталов земельных участков, зданий, сооружений (за исключением линейных объектов), а также объектов незавершенного строительства. Такие работы проводятся за счет бюджетных и внебюджетных средств.

Проведение комплексных кадастровых работ позволит:
- получить актуальную, полноценную и юридически значимую информацию об объектах недвижимости на территории проведения комплексных кадастровых работ;
- выявить неиспользуемые, нерационально используемые или используемые не по целевому назначению и не в соответствии с разрешенным использованием земельные участки;
- выявить самовольные постройки и факты самовольного захвата земель;
- разрешить существующие земельные споры и предотвратить их возникновение в будущем;
- увеличить базу налогооблагаемых объектов недвижимости;
- вовлечь в оборот неиспользуемые ранее земельные участки.

В ходе работ возможно узаконить фактически используемые участки, если их площадь превышает площадь, указанную в ЕГРН. Однако необходимо отметить, что это касается только участков, используемых в таких границах более 15 лет, и при условии отсутствия претензий со стороны соседей или органа местного самоуправления. Площадь может быть увеличена не более чем на величину установленного предельного минимального размера земельного участка, либо, если такой размер не установлен, не более чем на 10% от площади, указанной в документе на участок.

Правообладатели должны обеспечить доступ на земельный участок для проведения измерений.

В 2022 году комплексные кадастровые работы запланированы на территории 421 кадастрового квартала. За счет федеральных средств кадастровые работы будут проведены в Пермском районе, Чайковском, Чернушинском, Чусовском, Кудымкарском, Бардымском, Губахинском, Очерском, Юсьвинском округах, а также в городах Перми и Кизеле.

В 17 муниципальных образованиях комплексные кадастровые работы будут проведены за счет краевого бюджета: Березниках, Лысьве, Краснокамске, Кудымкаре, Чайковском, Осе, Нытве, Добрянке, Частых, Барде, Юсьве, Соликамске, Березовке, Ильинском, Очере, Губахе, Кудымкаре.

Информация о проведении комплексных кадастровых работ публикуется в открытых источниках, в том числе на сайтах министерства по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края, органов местного самоуправления, организующих комплексные кадастровые работы, сайте Росреестра (раздел: Главная\Открытая служба\Статистика и аналитика\Комплексные кадастровые работы).

Кроме того, исполнитель комплексных кадастровых работ обязан направлять извещения в адрес правообладателей объектов недвижимости, при наличии сведений об адресе в ЕГРН.

Вместе с тем правообладатели объектов недвижимости могут самостоятельно выступать заказчиками проведения комплексных кадастровых работ. Это актуально для представителей садовых и жилищных товариществ, гаражных кооперативов, жителей коттеджных поселков, так как именно в таких территориях при проведении обычных кадастровых работ возникают проблемы с согласованием местоположения границ.

По итогам работ обеспечивается выявление и устранение случаев пересечения границ, их согласование, оформляется один документ (карта-план территории), в связи с чем цена таких работ в расчете на один объект недвижимости существенно ниже по сравнению с обычными кадастровыми работами.

При комплексных кадастровых работах уточнение границ проводится только в отношении объектов недвижимости, информация о которых имеется в ЕГРН. Если к моменту проведения таких работ информация об объекте в ЕГРН отсутствует, владельцам недвижимости необходимо предоставить правоустанавливающие документы исполнителю работ – кадастровому инженеру для внесения сведений об объекте в ЕГРН либо самостоятельно обратиться в ближайший офис МФЦ и подать заявление о внесении объекта в ЕГРН.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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