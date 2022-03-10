Пермякам рекомендуют не использовать воду из родников

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Качество воды в родниках нестабильно. В период снеготаяния и паводка не стоит пить воду из родников и использовать ее для бытовых нужд. С талыми водами в эти источники могут поступать химические, органические и биологические загрязнения.Сейчас употребление воды из открытых источников для питья и приготовления пищи влечет риск возникновения различных заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.