Пермякам рекомендуют не использовать воду из родников
Пермский край: новости дня
Качество воды в родниках нестабильно. В период снеготаяния и паводка не стоит пить воду из родников и использовать ее для бытовых нужд. С талыми водами в эти источники могут поступать химические, органические и биологические загрязнения.
Сейчас употребление воды из открытых источников для питья и приготовления пищи влечет риск возникновения различных заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.
Сейчас употребление воды из открытых источников для питья и приготовления пищи влечет риск возникновения различных заболеваний инфекционной и неинфекционной этиологии.
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