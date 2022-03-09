Жительницу Прикамья будут судить за кражу телефона
Пермский край: новости дня
В Березниках окончено предварительное расследование уголовного дела по факту кражи. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение в совершении преступления предъявлено местной жительнице 1980 года рождения.
Восьмилетний мальчик зашел после школы в магазин. На кассе он забыл свой телефон. Через несколько минут он обнаружил пропажу и вернулся в магазин, но телефона там уже не было. Ребенок рассказал об этом маме, и они обратились за помощью в полицию.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемую. Заметив на кассе чужой телефон, женщина решила забрать его себе. На поступавшие на мобильник звонки она не отвечала.
Телефон изъяли и вернули законному владельцу. Уголовное дело передано в суд.
Восьмилетний мальчик зашел после школы в магазин. На кассе он забыл свой телефон. Через несколько минут он обнаружил пропажу и вернулся в магазин, но телефона там уже не было. Ребенок рассказал об этом маме, и они обратились за помощью в полицию.
Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемую. Заметив на кассе чужой телефон, женщина решила забрать его себе. На поступавшие на мобильник звонки она не отвечала.
Телефон изъяли и вернули законному владельцу. Уголовное дело передано в суд.
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