Жительницу Прикамья будут судить за кражу телефона

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Березниках окончено предварительное расследование уголовного дела по факту кражи. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, обвинение в совершении преступления предъявлено местной жительнице 1980 года рождения.Восьмилетний мальчик зашел после школы в магазин. На кассе он забыл свой телефон. Через несколько минут он обнаружил пропажу и вернулся в магазин, но телефона там уже не было. Ребенок рассказал об этом маме, и они обратились за помощью в полицию.Сотрудники уголовного розыска быстро установили подозреваемую. Заметив на кассе чужой телефон, женщина решила забрать его себе. На поступавшие на мобильник звонки она не отвечала.Телефон изъяли и вернули законному владельцу. Уголовное дело передано в суд.