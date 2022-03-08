«Горьковка» приглашает пермяков на выставку «Лица Победы»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

17 марта в 16:00 в пермской краевой библиотеке им. А.М. Горького состоится презентация книги художника Сергея Микулича «Лица Победы», 16+.Основой для издания стали портреты ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла из коллекции семьи Микулич. Портреты ветеранов Прикамья занимают особенное место в творчестве графика, живописца и скульптора Сергея Александровича Микулича (1948-2012).Как рассказала вдова художника, Алевтина Микулич, с героями своих картин он знакомился в госпиталях, на заводах, в поездках по стране и за границей, иногда - просто на улице. Все портреты написаны исключительно с натуры, практически на всех графических работах указаны имена и должности людей, места их службы.Задумав издание этого альбома еще в 2006 году, Сергей Александрович планировал безвозмездно передать книгу во все общественно значимые учреждения Пермского края: библиотеки, музеи, учебные заведения, дома культуры и творчества, советы ветеранов, ТОСы. На презентации читатели смогут пообщаться с вдовой художника, узнать еще больше о его творчестве и книге.Конференц-зал (левое крыло, 3 этаж), 236-22-82.