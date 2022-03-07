В феврале в столице Прикамья родились 892 ребенка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Как сообщают в управлении ЗАГС администрации Перми, в прошлом месяце было оформлено 3662 акта гражданского состояния по всем видам – это на 354 больше, чем в феврале 2021 года.Зарегистрировано рождение 892 детей – это 442 мальчика и 450 девочек. В четырех районах Перми – Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском и Орджоникидзевском – зарегистрировано по одной двойне.Кроме того, в феврале в Перми заключила брак 661 пара. На 17,5% активнее стали граждане в вопросах изменения своих личных данных: фамилии, имени, отчества. Составлено 97 записей актов о перемене имени, за февраль прошлого года – 80.В минувшем феврале в пермских отделах управления ЗАГС проведено чествование 148 юбилейных супружеских пар, в том числе одной «серебряной» и четырех «золотых».