В феврале в столице Прикамья родились 892 ребенка

13.06 Вторник, 15 марта 2022
Пермский край: новости дня
Как сообщают в управлении ЗАГС администрации Перми, в прошлом месяце было оформлено 3662 акта гражданского состояния по всем видам – это на 354 больше, чем в феврале 2021 года.

Зарегистрировано рождение 892 детей – это 442 мальчика и 450 девочек. В четырех районах Перми – Дзержинском, Индустриальном, Мотовилихинском и Орджоникидзевском – зарегистрировано по одной двойне.

Кроме того, в феврале в Перми заключила брак 661 пара. На 17,5% активнее стали граждане в вопросах изменения своих личных данных: фамилии, имени, отчества. Составлено 97 записей актов о перемене имени, за февраль прошлого года – 80.

В минувшем феврале в пермских отделах управления ЗАГС проведено чествование 148 юбилейных супружеских пар, в том числе одной «серебряной» и четырех «золотых».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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