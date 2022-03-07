На этой неделе открывается проект «59 фестивалей 59 региона»

13.01 Вторник, 15 марта 2022
Пермский край: новости дня
19-20 марта гостей ждут в Очере, где состоится краевой фестиваль любительских театральных коллективов «На театральной волне». В этом году он пройдет в рамках юбилейного события – 215-летия Очерского театра.

20 марта откроется фестиваль, впервые вошедший в проект. Называется он KungurCon, это фестиваль современной визуальной культуры, косплея и комиксов.

27 марта пройдет фестиваль «Битва снеговиков». Гостей приглашают на семейный праздник в Кизел (СК «Иванов лог»).

В апреле в «59 фестивалях» будет небольшое затишье, так что успевайте за событийным календарем в ближайшие и следующие выходные.

Конечно, к сезону путешествий 2022 года был обновлен сайт «59 фестивалей 59 региона». Здесь можно найти всю необходимую информацию о событии, ссылку на интернет-ресурс фестиваля, фирменный значок для печати и примерный расчет по времени в пути и количеству бензина. Те, кто давно следят за проектом «59 фестивалей 59 региона», считают, что сайт получился удобным и информативным. Его адрес - fest59.ru.

Проект «59 фестивалей 59 региона» работает в Пермском крае с 2008 года. За эти годы он стал узнаваем как в Прикамье, так и за его пределами. Все эти годы его бессменный организатор и куратор – Пермский дом народного творчества «Губерния».

Главная цель проекта «59 фестивалей 59 региона» – создание условий для сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Пермского края.

Среди задач проекта – повышение туристической привлекательности территорий Прикамья, их брендирование; выявление, сохранение и популяризация культурного наследия народов Пермского края; создание условий для самореализации личности, формирования стереотипов позитивного досуга, формирование среды творчески мыслящих, художественно одаренных людей.

Проект «59 фестивалей 59 региона» органично соединяет два вектора. Потребность территорий стать более узнаваемыми, показать самые интересные традиции малой родины, радушно принять гостей – с одной стороны. И потребность туристов, путешественников, любознательных неравнодушных людей ближе узнать свой край, увидеть, как чудесна и самобытна родная культура, какие гостеприимные люди населяют нашу землю – с другой стороны. Так что долговечность проекта «59 фестивалей 59 региона», его востребованность и узнаваемость не случайна, все это заложено в самой идее проекта. В подтверждение этих слов простой факт: за годы работы проекта абсолютно все территории Прикамья стали его участниками.

Проект «59 фестивалей 59 региона» реализуется при поддержке министерства культуры Пермского края.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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