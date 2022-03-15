Жительницу Прикамья подозревают в мошенничестве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Барде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в преступлении подозревают местную жительницу 1999 года рождения.Девушка в 2020 году была зачислена в политехнический колледж и при поступлении написала заявление на имя директора с просьбой включить ее в льготный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для предоставления мер социальной поддержки. При этом студентка скрыла, что уже получала раньше выплаты как сирота при получении первого среднего профессионального образования.С сентября по ноябрь 2020 года подозреваемая незаконно получила из регионального бюджета более 50 тысяч рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.Расследование уголовного дела продолжается.