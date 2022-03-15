Жительницу Прикамья подозревают в мошенничестве
Пермский край: новости дня
В Барде возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при получении выплат. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, в преступлении подозревают местную жительницу 1999 года рождения.
Девушка в 2020 году была зачислена в политехнический колледж и при поступлении написала заявление на имя директора с просьбой включить ее в льготный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для предоставления мер социальной поддержки. При этом студентка скрыла, что уже получала раньше выплаты как сирота при получении первого среднего профессионального образования.
С сентября по ноябрь 2020 года подозреваемая незаконно получила из регионального бюджета более 50 тысяч рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела продолжается.
Девушка в 2020 году была зачислена в политехнический колледж и при поступлении написала заявление на имя директора с просьбой включить ее в льготный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для предоставления мер социальной поддержки. При этом студентка скрыла, что уже получала раньше выплаты как сирота при получении первого среднего профессионального образования.
С сентября по ноябрь 2020 года подозреваемая незаконно получила из регионального бюджета более 50 тысяч рублей, которыми она распорядилась по своему усмотрению.
Расследование уголовного дела продолжается.
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14 марта 2022