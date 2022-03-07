Пермяков приглашают на бесплатные занятия спортом

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Проект «Умный спорт», в рамках которого во всех районах Перми работают спортивные площадки по месту жительства, реализуется уже несколько лет. Его основная цель – создать необходимые условия и привлечь к систематическим занятиям спортом горожан всех возрастов. Жители могут бесплатно заниматься любимым видом спорта в любом районе Перми.Для жителей Орджоникидзевского района организованы физкультурно-оздоровительные группы независимо от возраста, заниматься могут все желающие от 7 лет и старше. Проводятся занятия по футболу, волейболу, фитнесу, гребле, северной ходьбе, оздоровительному бегу, боксу и силовым упражнениям.Занятия пользуются популярностью у жителей микрорайонов Гайва, Чусовской водозабор, Бумажник, Кислотные дачи, Заозерье, Чапаева, Лёвшино, ПДК, рассказали в администрации Орджоникидзевского района. На каждой спортплощадке работает квалифицированный тренер-инструктор. Ознакомиться с расписанием занятий можно здесь: raion.gorodperm.ru/upload/versions/15930/11109/3_smena_2022.doc.Более подробную информацию можно получить в администрации района по телефонам: 263-48-97, 263-49-51.