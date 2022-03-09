Росреестр советует прикамцам, как найти кадастрового инженера

13.46 Понедельник, 14 марта 2022
Пермский край: новости дня
Поставить на кадастровый учет дом, провести межевание и определить границы земельного участка, разделить или объединить участки, оформить перепланировку — для всего этого требуется помощь кадастрового инженера, который выполнит необходимые работы и составит документы для направления в Росреестр.

Кадастровым инженером является физическое лицо, занимающееся межеванием и подготовкой документов для государственного кадастрового учета недвижимости. Кадастровый инженер должен иметь соответствующий квалификационный аттестат и быть членом саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО).

Прежде чем подписать договор с кадастровым инженером, Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует владельцам недвижимости обратиться к профессиональному реестру кадастровых инженеров.

Информация обо всех кадастровых инженерах систематизирована и размещена на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru в разделе «Услуги и сервисы – Сервисы – Реестр кадастровых инженеров».

Туда входят все специалисты, которые состоят в саморегулируемых организациях или прекратили членство в них. В реестре указываются дата регистрации, дата исключения из СРО и его причина, результаты профессиональной деятельности. Там же можно найти информацию о дисциплинарных взысканиях.

Заказчику работ следует обратить внимание на следующую информацию, содержащуюся в Реестре кадастровых инженеров:

- членство в саморегулируемой организации (кадастровый инженер должен быть членом саморегулируемой организации);

- актуальность сертификата кадастрового инженера (кадастровый инженер обязан иметь действующий сертификат);

- контактную информацию для связи с кадастровым инженером;

- результаты профессиональной деятельности кадастрового инженера (количество решений об осуществлении учета, об отказе/приостановлении учета, принятых за период деятельности кадастрового инженера).

Важно! Перед началом выполнения кадастровых работ необходимо в письменной форме заключить договор подряда, который должен содержать, в том числе, предмет договора, обязательства сторон, сроки, стоимость работ.

Для удобства граждан в договор подряда на выполнение кадастровых работ можно включить условие о том, что кадастровый инженер вправе представлять в Росреестр без доверенности документы, подготовленные в результате выполнения кадастровых работ, в случаях:

- раздела, выдела, объединения земельного участка, при образовании новых участков из исходных участков;

- уточнения местоположения границ земельных участков;

- снятия с кадастрового учета объекта недвижимости (при подготовке акта обследования);

- учета объекта недвижимости, для строительства которого не предусматривается выдача разрешения на строительство и (или) разрешения на ввод в эксплуатацию.

Управление Росреестра по Пермскому краю рекомендует гражданам ответственно подходить к выбору кадастрового инженера, ведь от его профессионализма зависит качество подготовленных документов и своевременное оформление документов на недвижимое имущество.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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