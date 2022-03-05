Пермяков приглашают на городскую ярмарку

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 14 по 16 марта ярмарка пройдет в Свердловском районе по адресу: Комсомольский проспект, 91/2. Часы работы – с 12.00 до 20.00.Здесь пермяки и гости города смогут купить качественную продукцию местных производителей: мясные деликатесы и полуфабрикаты, рыбу, мед, изделия ручной работы, кондитерскую продукцию и другое.В ярмарке примут участие известные фермеры Перми и региона, например, производитель домашнего куриного яйца компания «Шадейка», ИП Шестакова Н.А. Новым участником ярмарки станет творческая мастерская «Меланж» – она представит изделия из экоротанга: плетеную мебель, кашпо, сундуки.