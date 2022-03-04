Прямую линию по защите прав предпринимателей проведет прокуратура Перми
Пермский край: новости дня
11 марта с 11:00 до 12:00 пройдет прямая телефонная линия при участии прокуратуры Перми и представителей департамента экономики и промышленной политики администрации города по теме «Защита прав предпринимателей».
По телефону 2-059-059 будут приниматься звонки по вопросам реализации Федерального закона №248 в части муниципального контроля, оказания мер поддержки предпринимательства в рамках ФЗ №209, взаимодействия между органами местной власти и хозяйствующими субъектами.
По телефону 2-059-059 будут приниматься звонки по вопросам реализации Федерального закона №248 в части муниципального контроля, оказания мер поддержки предпринимательства в рамках ФЗ №209, взаимодействия между органами местной власти и хозяйствующими субъектами.
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