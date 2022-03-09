Жительница Прикамья предстанет перед судом за клевету в соцсетях

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Лысьве завершено предварительное расследование уголовного дела в отношении 23-летней местной жительницы. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, девушку обвиняют в клевете, совершенной публично с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет».В мае 2021 года в дежурную часть территориального отдела полиции обратилась жительница Лысьвы. Она обнаружила в социальных сетях ложные сведения о своей личной жизни, позорящие ее честь и достоинство. Полицейские установили девушку, разместившую недостоверную информацию. Мотивом ее поступка стала ревность.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.