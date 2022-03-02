Житель Прикамья осужден за грабеж

13.38 Среда, 9 марта 2022
Пермский край: новости дня
В Лысьве суд вынес приговор неработающему, ранее судимому 29-летнему гражданину ближнего зарубежья. Мужчина признан виновным в совершении грабежа, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

В ноябре в дежурную часть лысьвенской полиции поступило заявление от работницы магазина на ул. Шмидта. Она сообщила, что незнакомец в маске из ткани на лице зашел в торговый зал и сразу обратился к ней с требованием достать все деньги из кассы и отдать ему. Опасаясь за свою жизнь, продавец отдала незнакомцу более 10 тысяч рублей.

В тот же день злоумышленника по приметам задержали сотрудники Госавтоинспекции. Он дал признательные показания. Во время обыска места проживания фигуранта полицейские нашли похищенные купюры.

Во время дознания установлено, что, совершив преступление, молодой человек действовал по заранее составленному плану. Быстро покинув магазин, он направился к мусорному баку и избавился от маски и брюк, которые были надеты поверх других. Затем он отправился домой, где полностью сменил всю одежду и пошел в бар, взяв с собой часть похищенных денег. Однако эти меры конспирации не спасли злоумышленника от задержания.

На время предварительного расследования фигурант был заключен под стражу. Причиненный магазину ущерб он полностью возместил.

Суд приговорил виновного к полутора годам в колонии-поселении.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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