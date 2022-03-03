Пермяков приглашают на спортплощадки по месту жительства

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Для жителей Индустриального района Перми в марте организованы бесплатные занятия по скандинавской ходьбе, футболу и общей физической подготовке. В Дзержинском районе доступны бег, скандинавская ходьба, футбол, баскетбол, спортивная акробатика, брейкданс.В Индустриальном районе продолжается регулярная работа спортплощадок с бесплатными физкультурно-оздоровительными занятиями для детей и взрослых, периодически расписание обновляется. В марте для школьников и учащихся колледжей проводятся занятия по мини-футболу и ОФП на спортивных площадках по шоссе Космонавтов, 158 (спорткомплекс им. Сухарева), проспекту Декабристов, 35а (школа №3), ул. Мира, 39 (Дворец культуры им. Гагарина), ул. Танкистов, 56 (лицей №4), ул. Рязанской, 101, ул. Нефтяников, 54 (школа №108). Для людей старшего возраста в парке культуры и отдыха «Балатово» проводятся занятия по скандинавской ходьбе. Сбор и разминка – на ул. Гатчинской, 15.Тренировки проводятся в группах численностью в среднем 15 человек, трижды в неделю по полтора часа. Все занятия бесплатные, проводят их квалифицированные тренеры и инструкторы. Расписание занятий доступно здесь: http://raion.gorodperm.ru/upload/versions/15962/11109/sport/Raspisanije_trenirovok_dla_zhitelej_v_fevrale-marte_2022_goda.jpg. Уточнить подробности и актуальное расписание тренировок можно по телефону 216-05-10, а также в группе «Индустриальный район города Перми. Жизнь района» «ВКонтакте».В Дзержинском районе в рамках проекта «Дзержинский двор – спортивный двор» проходят занятия с профессиональным тренером-инструктором по разным направлениям: баскетбол, футбол, бег, скандинавская ходьба, спортивная акробатика, брейкданс. Бесплатные занятия предусмотрены для людей всех возрастов, присоединиться может любой желающий. Виды спорта и расписание площадок корректируются с учетом интересов занимающихся.Так, в марте квалифицированные тренеры 2-3 раза в неделю по два академических часа проводят бесплатные занятия по адресам: улица Маяковского, 33 (спортивная площадка школы №44, общая физическая подготовка), улица Ветлужская, 89 (лицей №1, футбол), улица Гатчинская, 15 (бег), улица Ветлужская,62 (северная ходьба), улица Транспортная, 27а (лесной массив микрорайона Пролетарский, скандинавская ходьба), проспект Парковый, 16 (библиотека №15, шахматы), улица Екатерининская, 220 (библиотека №35), шоссе Космонавтов, 61б (брейкинг, акробатика). Необходимый спортинвентарь можно получить непосредственно у тренеров.График работы физкультурно-оздоровительных площадок на март размещен здесь: raion.gorodperm.ru/upload/versions/15918/11109/Raspisanije_mart_.doc.