Развитие русского языка стало темой всероссийского семинара

Марина Осипова © Вечерние ведомости

ООО «Верконт Сервис» в рамках государственного контракта с Министерством просвещения Российской Федерации с целью оценки достигнутых результатов реализации грантов в форме субсидий из федерального бюджета в рамках отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка» 3–4 марта 2022 г. в г. Москве был проведен Всероссийский семинар.В ходе семинара особое внимание было уделено следующим ключевым вопросам:– представление итогов реализации проектов в 2021 году получателями грантов в форме субсидий;– представление и обсуждение участниками наиболее успешных и перспективных мероприятий (практик), направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка в рамках реализации субсидий.Спикерами и участниками семинара стали представители организаций-гранто¬получателей (ФГБОУ ВО «Чувашский государственный педагогический университет им. И. Я. Яковлева», ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет», ФГБОУ ВО «Шадринский государственный педагогический университет»,ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет национальный исследовательский университет», ФГБОУ ВО «Пензенский государственный технологический университет», ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический институт им. В. Г. Короленко», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный экономический университет», ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный педагогический университет»), эксперты, представители Государственного заказчика, представители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования, представители организаций, которые заинтересованы в организации и проведении мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка.С приветственным словом к участникам семинара обратилась Зарайская Татьяна Викторовна, руководитель проектов ООО «Верконт Сервис», отметив важность и актуальность затрагиваемых тем, обращая внимание участников семинара на значимые аспекты реализованных в 2021 году грантовых проектов.Семинар, на котором с докладами выступили более 30 спикеров, стал коммуникативной площадкой по обсуждению итогов реализации мероприятий, направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, ведомственной целевой программы «Научно-методическое, методическое и кадровое обеспечение обучения русскому языку и языкам народов Российской Федерации», позволил организациям-грантополучателям представить успешные практики по популяризации русского языка, российского образования и культуры, обсудить проблемы и пути их преодоления при реализации грантовых проектов, подвести итоги реализации проектов в 2021 году получателями грантов в форме субсидий из федерального бюджета в рамках отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»,направленных на полноценное функционирование и развитие русского языка, и распространение их результатов.В заключение семинара всем участникам мероприятия были вручены сертификаты.С записью семинара можно ознакомиться по ссылке https://grant.vercont.ru/event/50.