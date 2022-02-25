Судебные приставы Перми присоединятся к общероссийской акции «Вам, любимые»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

5 марта судебные приставы Перми присоединятся к всероссийской акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню.Возле здания автовокзала «Центральный» судебные приставы помогут узнать о задолженностях с помощью электронных сервисов ФССП России и способах их погашения, а всем представительницам прекрасного пола сотрудники УФССП по Пермскому краю вручат тюльпаны и поздравят с наступающим праздником.Весенняя акция будет проходить с 12.00 до 14.00.Отметим, что всероссийская акция с участием судебных приставов, приуроченная к Международному женскому дню, пройдет и в других крупных регионах России.