Судебные приставы Перми присоединятся к общероссийской акции «Вам, любимые»
Пермский край: новости дня
5 марта судебные приставы Перми присоединятся к всероссийской акции «Вам, любимые», приуроченной к Международному женскому дню.
Возле здания автовокзала «Центральный» судебные приставы помогут узнать о задолженностях с помощью электронных сервисов ФССП России и способах их погашения, а всем представительницам прекрасного пола сотрудники УФССП по Пермскому краю вручат тюльпаны и поздравят с наступающим праздником.
Весенняя акция будет проходить с 12.00 до 14.00.
Отметим, что всероссийская акция с участием судебных приставов, приуроченная к Международному женскому дню, пройдет и в других крупных регионах России.
Возле здания автовокзала «Центральный» судебные приставы помогут узнать о задолженностях с помощью электронных сервисов ФССП России и способах их погашения, а всем представительницам прекрасного пола сотрудники УФССП по Пермскому краю вручат тюльпаны и поздравят с наступающим праздником.
Весенняя акция будет проходить с 12.00 до 14.00.
Отметим, что всероссийская акция с участием судебных приставов, приуроченная к Международному женскому дню, пройдет и в других крупных регионах России.
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