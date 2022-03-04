В Перми поменяет маршрут автобус №88

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Смена маршрута связана с проведением плановых ремонтных работ на улице Вишерской.Как сообщили в городском департаменте транспорта, с 5 марта автобус №88 маршрутом «станция «Пермь-2» - улица Трамвайная» будет ходить до остановки «Завод профнастила». В связи с изменением маршрута будет скорректировано и расписание автобуса.