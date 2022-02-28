Санкционные меры США и их союзников бьют по экономике Запада

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Европа стоит на пороге тяжелейшего экономического кризиса. Стоимость природного газа в ЕС каждый день обновляет исторический максимум. А с февраля она выросла более чем в 2 раза.Так, по данным биржи ICE, в ходе вчерашних торгов стоимость газа в Европе превысила $2300 за 1000 куб. м. 2 марта на максимуме она достигала $2300,5, а 3 марта на нидерландском хабе TTF превысила эту отметку и показала новый рекорд - $2346 за 1000 куб. м.Напомним, газ в Европе дорожает на фоне военной операции России в Донбассе и на Украине в целом: Евросоюз, США и ряд других государств ввели против России экономические, финансовые и другие санкции. В том числе санкции повлияли на судьбу газопровода «Северный поток - 2»: Германия приняла решение приостановить сертификацию оператора проекта – компании Nord Stream 2 AG. В результате планового роста поставок газа в Европу не произошло и в ближайшее время не ожидается. По оценке Reuters, сложившаяся ситуация может привести к банкротству оператора. Пока что в компании увольняют сотрудников. Миллиардные убытки несут и европейские инвесторы проекта.При этом дефицит газа в Европе сложился еще в феврале. По данным «Газпрома», 100% газа, закачанного в европейские подземные хранилища за лето, – а это 47 млрд кубометров – отобрано до 26 февраля. На сегодня, по оценкам экспертов, хранилища заполнены менее чем на треть. Так что не исключено, что рекордные цены на газовые фьючерсы – еще не предел. А это прямая угроза европейской экономике и уровню жизни населения.