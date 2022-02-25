Пермяку грозит наказание за ложное заявление об угоне автомобиля

10.12 Пятница, 4 марта 2022
Пермский край: новости дня
Должник заявил в полицию об угоне своего автомобиля, который был арестован за долги. Теперь обманщику придется держать ответ перед законом за заведомо ложный донос о преступлении.

В отдел судебных приставов по Свердловскому району УФССП России по Пермскому краю поступило поручение коллег из другого отдела о наложении ареста на транспортное средство Lada Largus в рамках исполнительного производства о взыскании с пермяка кредиторской задолженности в размере почти 500 тысяч рублей.

Судебные приставы установили местонахождение автомобиля и составили в его отношении акт описи и ареста. Так как арестованное имущество подлежало передаче на ответственное хранение взыскателю, машину с помощью эвакуатора отправили на спецстоянку. Спустя 5 минут после завершения исполнительных действий, на улицу выбежал должник и попытался объяснить представителю кредитной организации причину неисполнения договорных обязательств. Ему было предложено встретиться в банке для дальнейшего урегулирования вопроса. Но вместо того, чтобы отправится в кредитную организацию, мужчина проследовал в отдел полиции, где заявил об угоне автомобиля. Сотрудники правоохранительных органов предупредили гражданина об ответственности за дачу заведомо ложных сведений, но он настаивал на совершении преступления.

Судебным приставам без труда удалось доказать, что изложенная «потерпевшим» информация не соответствуют действительности. Отсутствующий во время ареста имущества должник не знал, что представителем взыскателя производилась видеосъемка всех процессуальных действий должностных лиц. Видеозапись и документы, подтверждающие законность изъятия транспортного средства, были направлены в правоохранительные органы.

Теперь мужчине грозит наказание за заведомо ложный донос.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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