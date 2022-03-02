Parma Voices впервые выступит в Санкт-Петербурге

15.59 Четверг, 3 марта 2022
Пермский край: новости дня
9 марта хор Пермского театра оперы и балета Parma Voices выступит в Санкт-Петербурге на сцене Государственной академической капеллы.

Хор Parma Voices («Голоса Пармы») — новый коллектив под руководством дирижера и музыковеда Евгения Воробьева, в прошлом директора musicAeterna, а ныне главного хормейстера Пермского театра оперы и балета.

Впервые выступив в феврале 2021 года, концертный хор Пермской оперы уже успел заявить о себе на Дягилевском фестивале и спецпроекте «Дягилев+» под руководством Теодора Курентзиса, получив восторженные отклики прессы и слушателей. Репертуар Parma Voices — это эклектичная смесь из произведений разных эпох, от Возрождения до сегодняшнего дня. Среди главных интересов пермского коллектива — хоровые произведения XX века, а также духовная музыка, в которой наиболее полно проявлена красота многоголосного пения. Помимо этого, одной из своих задач участники Parma Voices видят знакомство слушателей с малоизвестными опусами, редко исполняемыми в России.

Евгений Воробьев, художественный руководитель хора Parma Voices:

— Нам интересно работать с музыкой, которая существует за пределами небольшого корпуса часто исполняемых хоровых сочинений, канонизированных массовой культурой. Для нас важно исполнять музыку без штампов, вне стереотипных трактовок. Мы стремимся дать слушателю возможность получить личный опыт ее восприятия — так, как будто он никогда с ней не сталкивался.

Недавний концерт хора в ДК Рассвет произвел фурор в Москве и был тепло принят зрителями.

В программе концерта, который состоится 9 марта на сцене Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Agnus Dei Сэмюэла Барбера, Attende Domine Пьера Виллета, Духовный концерт Николая Сидельникова, Introitus из «Реквиема» Карла Рютти, российскую премьеру которого хор представил летом 2021 года на Дягилевском фестивале.

Билеты можно приобрести по ссылке: https://capella-spb.ru/ru/afisha/koncerty-sezona-20212022/2022-03/9-marta-parma-voices.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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