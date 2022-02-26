Началась регистрация на пятый Пермский марафон

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Пермский марафон в этом году запланирован на 3 и 4 сентября. Каждый финишировавший участник получит фирменную медаль с росомахой.В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией организаторы Пермского марафона приняли решение перенести марафон 2021 года на сентябрь 2022 года. Оплаченные регистрационные взносы будут действительны. В этом году предусмотрено 12 тысяч слотов на 7 разных дистанций. Зарегистрироваться можно на портале умный-спорт.рф.Напомним, впервые Пермский марафон состоялся в 2017 году. Тогда на разные дистанции вышли 5,5 тысячи человек.