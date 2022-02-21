Житель Прикамья предстанет перед судом по обвинению в убийстве

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Кудымкарский межрайонный следственный отдел закончил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего жителя деревни Зуево Юсьвинского муниципального округа. Как сообщает СУ СКР по Пермского края, мужчину обвиняют в убийстве.По версии следствия, 9 декабря обвиняемый был в квартире своих знакомых. После совместного распития алкоголя возникла ссора, и фигурант нанес 27-летнему знакомому удар ножом в спину. Затем обвиняемого остановил очевидец, но потерпевший скончался от ранения на месте.Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.