В выходные в Перми откроется масленичная ярмарка

Марина Осипова © Вечерние ведомости

С 5 по 7 марта ярмарка состоится в Дзержинском районе Перми. Она расположится на Парковом проспекте, 66, часы работы – 12.00 до 20.00.Здесь пермяки и гости города смогут купить фермерскую продукцию, полезные сладости, шоколад ручной работы, домашние рыбные и мясные деликатесы, шашлыки, приготовленные на углях, блины с разными начинками, а также плетеные и вязаные изделия ручной работы.5 марта с 13:00 до 17:00 пройдут тематические мастер-классы, посвященные приготовлению полезных сладостей, изготовлению игрушек своими руками и открыток для мам. 6 марта с 16:00 до 18:00 состоятся конкурсы для детей и взрослых, а также мастер-класс по изготовлению полезных сладостей.