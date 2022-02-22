Более 244 тысяч прикамцев начали ревакцинацию от коронавируса

Марина Осипова © Вечерние ведомости

По данным краевого минздрава на утро 28 февраля, с начала массовой вакцинации от коронавируса в Прикамье первичную иммунизацию прошли более 1 млн 167 тыс. жителей (58,5% от всего взрослого населения), в том числе однокомпонентным препаратом. Более тысячи прикамцев впервые сделали прививки за прошедшую неделю.Еще 244,8 тысячи жителей Пермского края приступили к ревакцинации, из них 5,7 тысячи вакцинировались за последние 7 дней. При этом 229,4 тысячи прикамцев уже завершили курс иммунизации, в том числе однокомпонентной вакциной (4,4 тысячи жителей – за прошедшую неделю).Продолжается и вакцинация подростков двухкомпонентной вакциной «Спутник-М», ее уже прошли более 1,6 тысячи несовершеннолетних (75,7 % от количества поступившей вакцины). Оставшиеся комплекты уже распределены на основании письменных согласий, поступивших от родителей.Всего за период массовой вакцинации в Прикамье поступило 1 821 274 комплекта вакцины. Из них 1 368 193 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 346 806 – «Спутник Лайт», 84 620 – «ЭпиВакКорона», 19 495 – «КовиВак», 2 160 – «Спутник-М» («Гам-Ковид-Вак-М»).