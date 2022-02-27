Пермский автобус №53 будет работать без кондуктора
Пермский край: новости дня
С 1 марта автобус №53 присоединится к бескондукторной системе оплаты проезда. С просьбой об этом в департамент транспорта обратился перевозчик, работающий на маршруте.
Оплата проезда в автобусе №53 будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок. Безналичными способами оплатить проезд можно с помощью стационарных валидаторов на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билет об оплате при этом не печатается. Для оплаты проезда наличными пассажиру нужно обратиться к водителю во время остановки.
На сегодня оплата проезда без участия кондуктора действует на автобусных маршрутах №1, №3, №4, №6, №10, №11, №14, №15, №17, №19, №20, №24, №32, №36, №45, №50, №55, №59, №60, №64, №67, №77, №78, №80 и всех трамвайных маршрутах.
Оплата проезда в автобусе №53 будет осуществляться через стационарные валидаторы и у водителя во время остановок. Безналичными способами оплатить проезд можно с помощью стационарных валидаторов на поручнях возле каждой двери и на центральной площадке. Билет об оплате при этом не печатается. Для оплаты проезда наличными пассажиру нужно обратиться к водителю во время остановки.
На сегодня оплата проезда без участия кондуктора действует на автобусных маршрутах №1, №3, №4, №6, №10, №11, №14, №15, №17, №19, №20, №24, №32, №36, №45, №50, №55, №59, №60, №64, №67, №77, №78, №80 и всех трамвайных маршрутах.
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