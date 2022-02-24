«Горьковка» рассказывает пермякам о великом импресарио

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В фойе первого этажа пермской краевой библиотеки им. Горького открылась выставка к 150-летию со дня рождения Сергея Павловича Дягилева (0+).В экспозиции представлены книги по истории русского балета, номера журнала «Мир искусства», труды историков и исследователей театрального творчества и «Русских сезонов».Среди изданий выставки ее организаторы выделяют «Историю русского балета» (2009), рассказанную в рисунках, мемуарах и фотографиях, подготовленную на основе архива художника Михаила Ларионова. В издании впервые опубликована полная «Хроника премьер «Русского балета Дягилева»».«Выставка знакомит читателя и с одним из проектов «великого импресарио» – журналом «Мир искусства». После поездки в Венецию, вдохновленные идеями продвижения искусства, А. Бенуа, С. Дягилев и Д. Философов основали общество «Мир искусства», а затем и журнал «Мир искусства», так как статьи общества другие журналы не печатали. Главная задача журнала заключалась в представлении публике наиболее ценных в художественном отношении произведений искусства», - рассказала зав. отделом редких книг библиотеки им. Горького Марина Шпакова.На выставке также показан альбом М.Н. Пожарской «Русские сезоны в Париже», в котором собраны эскизы декораций и костюмов к спектаклям сезонов, и другие книги.Выставка будет открыта по 31 марта.