Пермский эксперт высказался об оппозиционерах, просящих Запад не накладывать на них санкции

Марина Тушина © Вечерние ведомости

Российская оппозиция просит не накладывать на нее западные санкции, так как «не имеют отношения российской политике». Однако политические эксперты сомневаются в честности.К западным странам обратился финансист Андрей Мовчан, который проживает в Лондоне, с просьбой не накладывать санкции на «россиян, не имеющих никакого отношения к российской политике или даже активно ей оппонирующих». Его призыв поддержала Ксения Собчак.Пермский политический эксперт Андрей Резвых считает, что люди с такими заявления хотят хоть каким-то образом защитить свои интересы, свои активы, хранящиеся за рубежом, прикрываясь простыми людьми.«Россия и весь евразийский мир в опасности. Буквально решается вопрос о дальнейшем существовании нашей цивилизации. К сожалению, у нас имеются персонажи, преимущественно из медийной среды, которые противопоставили свои шкурные интересы интересам большинства. Попросили не применять в отношении них санкции, взамен они готовы выступить против интересов России», — прокомментировал Андрей Резвых.Андрей Мовчан также высказался, что операция по демилитаризации и денацификации Украины – это «военное преступление». По его мнению, сейчас Запад должен ввести масштабные санкции, если Россия не остановится. По мнению Андрея Резвых, такое лицемерное поведение должно быть наказано.«Я считаю, раз в такой судьбоносный момент люди фактически присягнули врагам, необходимо ввести санкции против них со стороны Российской Федерации и нашего общества. Общественное порицание — это самое минимальное наказание для них», — добавил политический эксперт.