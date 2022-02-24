Пермячка рискует лишиться премиального кроссовера из-за крупного долга

09.28 Понедельник, 28 февраля 2022
Пермский край: новости дня
46-летняя жительница Перми одолжила у знакомого более 2 млн рублей. Несмотря на то, что гарантом погашения займа стал автомобиль LEXUS RX, женщина легкомысленно отнеслась к своим финансовым обязательствам.

В межрайонный отдел судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Пермскому краю на исполнение поступил исполнительный документ, выданный на основании решения Дзержинского районного суда, об обращении взыскания на залоговое транспортное средство в счет погашения задолженности в размере более 2 млн 200 тысяч рублей.

Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, но в добровольном порядке возвращать долг взыскателю отказалась. В результате проведенных исполнительных действий принадлежащий гражданке LEXUS был обнаружен и подвергнут аресту.

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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