Пермская филармония покажет музыкальную сказку «Конек-Горбунок»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина Пермской филармонии и актер Театра-Театра Альберт Макаров приглашают на музыкальную сказку «Конек-Горбунок».«Конек-Горбунок» — литературная сказка в стихах, написанная Петром Павловичем Ершовым в 1830-х годах. Увлекательный сюжет, легкость и изящество стиха обеспечили ей широкую популярность как у детей, так и у взрослых. В этой сказочной поэме остроумно высмеиваются глупость и алчность, воспеваются дружба и добро. Читать и слушать сказку «Конек-Горбунок» одно удовольствие! В ней и юмор, и философия, и, конечно же, чудеса...Главный герой сказки, доверчивый и простодушный Иванушка-дурачок, получает от судьбы подарок — верного друга Конька-Горбунка, который «ростом только в три вершка, на спине двумя горбами да аршинными ушами». Пусть он ростом невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой враг не страшен. Конек-Горбунок страстно желает добра Иванушке. Вместе они проходят через множество испытаний и приключений. Ивану предстоит посетить царский дворец, поймать Жар-птицу, раздобыть морские сокровища и завоевать любовь неписаной красавицы. Он не противится поворотам судьбы, проявляет смекалку, вступает в борьбу, не щадя живота своего, благодаря чему и обретает свое счастье.Музыкальным оформлением этой сказки станет версия Оркестра русских народных инструментов имени В. Салина под управлением Галины Токаревой. Прозвучат известные сочинения русских композиторов Анатолия Лядова и Игоря Стравинского, а также музыка советских композиторов — Георгия Шендерева, выдающегося автора произведений для народных инструментов, и Владимира Бояшова, автора замечательной оркестровой сюиты «Конек-Горбунок», получившей высокую профессиональную оценку Дмитрия Шостаковича.Под аккомпанемент оркестра сказку «Конек-Горбунок» прочитает мастер художественного слова Альберт Макаров. Ведущий артист Пермского академического Театра-Театра Альберт Макаров учился в Пермском государственном институте искусства и культуры (ПГИК). В 2007 году окончил Санкт-Петербургскую Театральную академию по специальности «актер театра и кино». Артист также известен своим вокальным творчеством. Обладатель многочисленных наград и премий в сфере вокального и театрального искусства.Лауреат международных конкурсов оркестр русских народных инструментов имени В.А. Салина – один из самых ярких и любимых коллективов Пермской филармонии. Художественный руководитель и дирижер Оркестра — заслуженный работник культуры России, лауреат премии города Перми в сфере культуры и искусства им. Н. Серебренникова, лауреат Всероссийских и международных конкурсов, профессор ПГИК Галина Токарева. В 2020 году коллектив отметил 35-летие. Каждый год оркестр радует слушателей филармонии новыми концертными программами. Детской аудитории было представлено несколько музыкальных концертов-спектаклей, среди них - «Иван-царевич и Серый волк», «Царевна-лягушка», «Сказка о царе Салтане», «12 месяцев», «Уральские сказы Бажова» и другие.Прямую трансляцию музыкальной сказки смогут оценить юные жители Губахи, Кунгура, Ильинского, Чернушки, Скобелевки, Лысьвы, Белоево, курорта «Ключи», Большой Сосновы, Чермоза, Елово, Чердыни, Усолья, Кудымкара, Верх-Иньвы.Представление состоится 27 февраля в Органном концертном зале, начало в 15.00.