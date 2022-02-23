В Перми выставили на торги землю под блокированную застройку

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В отличие от участков, отведенных под индивидуальный дом, на землях под блокированную застройку можно возвести большее количество жилья, а территорию можно разделить на несколько участков. Первые торги по этому лоту состоятся 10 марта.В городском департаменте земельных отношений рассказали, что участок под блокированную жилую застройку расположен в Орджоникидзевском районе, на улице Верхне-Камской, 74, его площадь - 3559 квадратных метров. В соответствии с Правилами землепользования и застройки Перми участок находится в зоне индивидуальной жилой застройки городского типа Ж-4. Здесь можно строить, в том числе, блокированные жилые дома высотой не более трех этажей и 10,5 метра. Количество блоков не должно превышать десяти. При этом каждый блок жилого дома должен быть находиться на отдельном земельном участке, сформированном непосредственно для его использования. До получения разрешения на строительство арендатор обязан разделить земельный участок соответственно количеству возводимых блоков.Как пояснила и.о. заместителя главы администрации Перми Елена Гонцова, территория под блокированную жилую застройку выставлена на торги впервые за последние несколько лет; вариант прорабатывался в течение года: «В итоге, руководствуясь максимальным и минимальным допустимым параметрами строительства, а также Правилами землепользования и застройки, сумели скорректировать объем жилья на этой территории, высоту строений, плотность застройки и многое другое. Таким образом, мы планируем реализовать принципы комплексного подхода к освоению данной территории. Рассчитываем, что этот лот вызовет интерес у участников аукциона».Всего в марте этого года в Перми выставлено на торги 16 земельных участков общей площадью 20 849 квадратных метров. Среди лотов – земли под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), магазины, склады, гаражи, автостоянку и объекты бытового обслуживания. Условия предоставления в аренду земельных участков под строительство частного жилья упрощены.Аукционы на право заключения договора аренды земельных участков пройдут 3, 10 и 17 марта. Торги пройдут на «Торговой площадке» на официальном сайте администрации Перми (https://www.gorodperm.ru/actions/property/tradearea/2022/03/10/), а также на специальном сайте torgi.gov.ru для размещения информации о проведении торгов.