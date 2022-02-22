«Губерния» приглашает пермяков на Масленицу

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Совсем скоро в «Губернии» откроется масленичная неделя. С 27 февраля по 6 марта, с Закатошного воскресенья до Большой масленицы, и бонусом 7 марта – Масленица-afterparty, концерт группы «Ива Нова» (г. Санкт-Петербург).Откроется праздничная неделя в воскресенье, 27 февраля, масленичным балом-маскарадом. Помимо танцевальной программы предполагается исполнение романсов и чтение драмы М. Ю. Лермонтова «Маскарад».В понедельник, 28 февраля, в «Губернии» будет звучать русская классика, произведения П. И. Чайковского, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова в исполнении ансамбля Пермской краевой филармонии.Со вторника, 1 марта, начнутся крошкины масленицы, программы для самых маленьких «Как Валенька и Варенька масленичали». Это понятный и увлекательный рассказ о русских масленичных традициях. Вечером того же дня можно собраться, чтобы послушать «Сказки с припёком» этно-исполнительницы, рассказчика Марины Сухановой.Среда, 2 марта, подхватит эстафету затей для детей и предложит игровую программу «Не всё коту масленица, или Кот Матвей снова в деле!». Главным героем станет полюбившийся многим персонаж «губернских» новогодних представлений кот Матвей. Вечер среды можно провести на концерте Пермского губернского оркестра под управлением дирижёра Евгения Тверетинова в большом зале «Губернии». А также принять участие в активной вечеринке для интеллектуалов «Как уж на сковородке» с участием артистов ансамблей «Поющие руки» и «Гротеск».В четверг, 3 марта, вновь состоится крошкина масленица «Как Валенька и Варенька масленичали», а вечером – концерт для жителей Индустриального района.Вечером пятницы, 4 марта, состоится благотворительный концерт автора-исполнителя Екатерины Котельниковой, средства пойдут в пользу фонда «Берегиня».Субботним днём, 5 марта, пройдут игровые программы для детей разных возрастов. А главными затеями Целовальной субботы станут «Чемпионские блины» и видеозвуковая инсталляция группы «О.Р.З.А.» Concerto grosso яичных желтков. На встрече «Чемпионские блины» мамы чемпионов зимних Олимпийских игр в Пекине расскажут, на каких блинах росли их дети, и поделятся рецептами.Воскресенье, 6 марта, - Большая Масленица в Прикамье. В официальной группе дома народного творчества «Губерния» можно будет увидеть анонсы масленичных событий, которые пройдут в крае. Также в группе будут опубликованы видеоматериалы, посвящённые масленичным традициям, сопровождаемые сурдопереводом.7 марта в «Губернии» масленица-afterparty – концерт питерской группы «Ива Нова». Сами музыканты представляют себя так: «Ива Нова» - это альтернативный этно-экстрим, который экспериментально сочетает в себе славянские мотивы и панковский напор, танцевальные техно-ритмы и авангардные шумовые эффекты». Ивановым – скидки!Также в течение недели будет работать тёплая выставка «Барыня Варежка», где будут представлены изделия с легендарным узорным вязанием севера Прикамья и авторские рукавички Ирины Петрайтис (с. Рябинино, Чердынский городской округ).Конечно, будет открыта лавка чудес «Пермская диковина», где можно приобрести сувениры ручной работы.События «Масленицы в «Губернии» проходят при поддержке министерства культуры Пермского края.