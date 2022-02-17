В Прикамье в аварии погибли четыре человека, пострадал пятилетний ребенок
Пермский край: новости дня
Авария произошла 24 февраля около полуночи на автодороге Пермь – Ильинский, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина 1987 года рождения, водитель автомобиля «Лада Веста», по еще не установленной причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другой машиной той же марки.
В результате погибли оба водителя и две женщины-пассажирки из второго автомобиля. Травмы различной тяжести получили мужчина и пятилетний ребенок. Пострадавшие госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.
В результате погибли оба водителя и две женщины-пассажирки из второго автомобиля. Травмы различной тяжести получили мужчина и пятилетний ребенок. Пострадавшие госпитализированы.
По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
А получать информацию оперативнее всего и в более непринуждённой форме можно в нашем телеграм-канале. Там свежо, дерзко и есть много того, что мы не публикуем на сайте! Подписывайтесь!
В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибла 10-летняя девочка
16 февраля 2022
16 февраля 2022
В столкновении двух иномарок в Полевском пострадали три человека
22 февраля 2022
22 февраля 2022