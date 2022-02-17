В Прикамье в аварии погибли четыре человека, пострадал пятилетний ребенок

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Авария произошла 24 февраля около полуночи на автодороге Пермь – Ильинский, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина 1987 года рождения, водитель автомобиля «Лада Веста», по еще не установленной причине выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с другой машиной той же марки.В результате погибли оба водителя и две женщины-пассажирки из второго автомобиля. Травмы различной тяжести получили мужчина и пятилетний ребенок. Пострадавшие госпитализированы.По факту ДТП проводится проверка. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства случившегося.