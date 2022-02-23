В УФССП России по Пермскому краю вновь зажгутся «звездочки»

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В УФССП России по Пермскому краю стартовал региональный этап Всероссийского фестиваля-конкурса «Хрустальные звездочки 2022», в рамках которого дети сотрудников правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации продемонстрируют свои творческие способности.Участники делятся на две возрастные категории: от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет. Для участия в конкурсе обязательно подать заявку и резюме, а также прислать видеозапись с выступлением участника конкурса. Срок подачи документов – до 31 марта 2022 года. Конкурс проводится по трем номинациям: вокал (народное, классическое, эстрадное пение); хореография (народные, классические, современные танцы); исполнительское творчество (игра на музыкальных инструментах).Оценивать мастерство юных дарований будет комиссия, состоящая из сотрудников Управления и работников культуры и искусства, входящих в состав организаторов крупных фестивалей уже не первый год, и члены Общественного совета при УФССП России по Пермскому краю. Победители примут участие во II этапе Всероссийского фестиваля-конкурса. Возможно, через несколько лет некоторые из конкурсантов станут настоящими «звездами» или сыграют важную роль в развитии культуры нашего государства.По вопросам организации проведения конкурса обращаться к Ряпосовой Светлане Константиновне по телефону: 8 (342) 220-11-75.