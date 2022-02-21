Эксперт Прикамья об операции в Украине: «Цель – спасение жизней жителей Донбасса»
Пермский край: новости дня
Руководитель Регионального исполнительного комитета РО партии «Единая Россия» Пермского края Станислав Швецов прокомментировал в соцсети ситуацию в Украине, назвав решение об операции правильным:
«События последних дней, безусловно, не оставляют равнодушными жителей всех возрастов. В моей ленте много высказываний молодых людей, в большинстве из них нет страха, а есть уверенность за свою страну, за правильное решение лидера – Владимира Путина. А как можно было поступить иначе? Военная операция на Украине направлена не против мирных граждан. Наоборот. Цель – спасение жизней жителей Донбасса. Наш президент гарантировал и безопасность украинских военных при условии, что они сложат оружие», - написал Станислав Швецов на своей странице.
«События последних дней, безусловно, не оставляют равнодушными жителей всех возрастов. В моей ленте много высказываний молодых людей, в большинстве из них нет страха, а есть уверенность за свою страну, за правильное решение лидера – Владимира Путина. А как можно было поступить иначе? Военная операция на Украине направлена не против мирных граждан. Наоборот. Цель – спасение жизней жителей Донбасса. Наш президент гарантировал и безопасность украинских военных при условии, что они сложат оружие», - написал Станислав Швецов на своей странице.
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