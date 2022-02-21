На «Часе депутата» Пермская гордума обсудила реализацию инвестиционных проектов за 2021 год

17.11 Четверг, 24 февраля 2022
Пермский край: новости дня
Фото: duma-perm.ru
На заседании Пермской городской Думы с докладом о реализации инвестиционных проектов и муниципально-частного партнерства в краевой столице в 2021 году перед депутатами выступил первый заместитель главы администрации города Эдуард Хайруллин. Он пояснил, что за 9 месяцев 2021 года инвестиции в основной капитал составили 73,8 млрд рублей. Основным источником инвестиций являлись собственные средства предприятий – 76,3 %, привлеченные средства – 23,7 %.

Бюджетные инвестиции в прошлом году составили 11,6 миллиарда рублей.

Исполнение инвестиционных расходов составило 61 %, а с учетом отказа от строительства трамвайных путей между станциями Пермь I и Пермь II достигло 77,4%, что ниже показателя 2020 года. Наименьший процент исполнения расходов отмечен по управлению жилищных отношений, департаменту дорог и благоустройства, департаменту земельных отношений. Возникли проблемы с покупкой помещений для переселения пермяков из ветхого жилья.

При этом в прошлом году в городе введены в эксплуатацию четыре детских сада, построены три спортплощадки. В сентябре 2021 года в Орджоникидзевском районе открылся физкультурно-оздоровительный центр по ул. Академика, Веденеева, 25. Пермские спасатели получили обновленное здание на Ижевской, 25д.

В прошлом году были реконструированы ул. Героев Хасана от Хлебозаводской до Василия Васильева, ул. Карпинского от Архитектора Свиязева до Советской Армии. Построены дороги на ул. Лесной и ул. Маршала Жукова. В Мотовилихе установлены противооползневые сооружения на КИМ, 5, 7, Ивановской, 19, Чехова, 2, 4, 6, 8, 10.

По итогам 2021 года в городе удалось расселить 3316 человек, проживавших на 47,3 тысячи кв. метров.

Эдуард Хайруллин напомнил о четырех концессионных соглашениях, реализующихся в Перми: два соглашения в отношении муниципального имущества для предоставления услуг дошкольного образования, по одному - в сфере инженерной инфраструктуры с ООО «Новогор-Прикамье» и ООО «ПСК».

В рамках муниципально-частного партнерства планируется построить спорткомплекс на ул. Звонарева, 1а. Общий объем инвестиций – 73 млн рублей. Ввод объекта в эксплуатацию планируется в этом году. В числе других перспективных проектов - модернизация трамвайной инфраструктуры, строительство «умных остановок», сети ФОК, создание и эксплуатация спортивного комплекса в Дзержинском районе.

Депутат Марк Коробов задал вопрос о перспективах строительства крематория. Докладчик пояснил, что ожидается выход проектно-сметной документации: «Сейчас документы отправлены в федеральный Роспотребнадзор, планируем начать строительство в этом году и закончить в 2023».

Депутат Даниил Морозов поинтересовался, каким образом реализуется мониторинг инвестиционных проектов.

«Существует система управления инвестиционными проектами, - ответил заместитель главы администрации Виктор Агеев. - В данной системе каждый может посмотреть, на какой стадии находится тот или иной проект».

Депутат Екатерина Лялина спросила, как администрация Перми планирует решать проблему расселения ветхого аварийного жилья.

Эдуард Хайруллин рассказал, что планируется строительство трех муниципальных домов: «Мы считаем, что если город начнет строить, себестоимость будет ниже, и тогда мы сможем выполнять программу по переселению из ветхого аварийного жилья».

Екатерина Лялина поинтересовалась, когда планируется строительство ледовой арены в Мотовилихе.

«К сожалению, в ближайшее время таких планов нет, - сообщил заместитель главы администрации Алексей Грибанов. - Там планируется строительство бассейна по ул. Гашкова, 20. Также возобновляем строительство спорткомплекса «Прикамье» в Кировском районе, появится спортплощадка у гимназии № 33».

Депутат Алексей Овчинников задал вопрос о стадии проекта строительства детской железной дороги. Виктор Агеев сообщил, что идет проектирование.

Депутат Сергей Медведев поинтересовался, на каком этапе находится реализация проекта альтернативной котельной.

Заместитель главы администрации Перми Игорь Субботин пояснил, что в проект заложено около 28 млн рублей: «Мы сейчас плотно занимаемся этим вопросом».

Председатель Пермской городской Думы Дмитрий Малютин с сожалением отметил, что исполнение бюджетных инвестиций в 2021 году оказалось на самом низком за последние пять лет уровне: «Понятно, что есть объективные причины, но исполнительскую дисциплину необходимо резко усиливать. Особенно в части освоения поступающих краевых средств».

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Марина Осипова © Вечерние ведомости
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