Сбербанк опроверг информацию о массовой блокировке счетов клиентов
Пермский край: новости дня
В социальных сетях начала распространяться ложная информация о том, что счета клиентов банка – физических и юридических – блокируют. Банк официально опроверг эту информацию.
«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам – физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме», – заявлено в официальном пресс-релизе.
Администрация банка подчеркнула, что готова к любому развитию ситуации и проработала сценарии защиты средств, активов и интересов клиентов — банк обладает необходимыми ресурсами, большим управленческим опытом и экспертизой.
«Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях», – подчеркнули в Сбербанке.
«Сбербанк и все его системы работают в штатном режиме, клиентам – физическим и юридическим лицам доступны их средства и сервисы в полном объёме», – заявлено в официальном пресс-релизе.
Администрация банка подчеркнула, что готова к любому развитию ситуации и проработала сценарии защиты средств, активов и интересов клиентов — банк обладает необходимыми ресурсами, большим управленческим опытом и экспертизой.
«Мы призываем вас доверять только официальным источникам информации. Будем информировать наших клиентов об изменениях», – подчеркнули в Сбербанке.
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