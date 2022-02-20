В Перми принудительно демонтировали незаконные вывески
Пермский край: новости дня
Четыре незаконные вывески демонтированы в Мотовилихе. Сотрудники администрации района выявили не отвечающие требованиям вывески на фасаде дома по Тургенева, 33.
Вывески не отвечали стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации на фасадах зданий и не были согласованы в колерном паспорте. Собственникам выдали предупреждения о добровольном приведении вывесок в соответствие с установленными требованиями в течение 10 рабочих дней. По истечении десятидневного срока специалисты администрации Мотовилихинского района установили, что вывески частично демонтированы собственниками добровольно. Вывески продуктового магазина были демонтированы принудительно.
Вывески не отвечали стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации на фасадах зданий и не были согласованы в колерном паспорте. Собственникам выдали предупреждения о добровольном приведении вывесок в соответствие с установленными требованиями в течение 10 рабочих дней. По истечении десятидневного срока специалисты администрации Мотовилихинского района установили, что вывески частично демонтированы собственниками добровольно. Вывески продуктового магазина были демонтированы принудительно.
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