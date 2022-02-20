В Перми принудительно демонтировали незаконные вывески

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Четыре незаконные вывески демонтированы в Мотовилихе. Сотрудники администрации района выявили не отвечающие требованиям вывески на фасаде дома по Тургенева, 33.Вывески не отвечали стандартным требованиям к вывескам, их размещению и эксплуатации на фасадах зданий и не были согласованы в колерном паспорте. Собственникам выдали предупреждения о добровольном приведении вывесок в соответствие с установленными требованиями в течение 10 рабочих дней. По истечении десятидневного срока специалисты администрации Мотовилихинского района установили, что вывески частично демонтированы собственниками добровольно. Вывески продуктового магазина были демонтированы принудительно.