Житель Прикамья лишился телефона в результате знакомства в интернете

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В Березниках возбуждено уголовное дело по факту кражи, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.В дежурную часть обратился 23-летний житель Березников с заявлением о пропаже сотового телефона. Молодой человек сообщил, что познакомился с девушкой в соцсети, они стали переписываться, общаться. Через некоторое время березниковец пригласил онлайн-знакомую в гости. Во время встречи он выпил и уснул. Утром молодой человек обнаружил, что гостья пропала, а вместе с ней и его телефон. Березниковец пытался дозвониться на свой номер телефона, но он был отключен, а девушка заблокировала молодого человека в соцсети.В ходе оперативных мероприятий полицейские задержали подозреваемую. Это неработающая, ранее судимая 18-летняя девушка. Она призналась, что похитила телефон, пока молодой человек спал. Гаджет изъяли и вернули законному владельцу. Расследование уголовного дела продолжается.