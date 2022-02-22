«Горьковка» приглашает пермяков на уикенд

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В субботу и воскресенье 26 и 27 февраля в пермской библиотеке им. Горького откроется выставка к юбилею Виктора Гюго, пройдет диктант на немецком языке, состоятся встречи клубов.26 февраля - открытие выставки к 220-летию со дня рождения В. Гюго (12+).К юбилею писателя отдел литературы на языках народов мира представляет его произведения на французском, английском и немецком языках.Среди них: роман-эпопея «Отверженные» - на французском языке в трехтомнике издательства Pocket, в адаптированной версии для детей от издательства Hachette Jeunessе; «Собор Парижской богоматери» на французском языке в старинном издании – двухтомнике издательства Marpon et Flammarion с цветными и черно-белыми иллюстрациями; романтические драмы в стихах «Эрнани» и «Рюи Блаз» представлены книгами, выпущенными издательством Classiques Larousse. Выставка работает по 12 марта.Отдел литературы на языках народов мира (левое крыло, 2 этаж).26 февраля в 15:00 начнется онлайн-встреча клуба «Пермский интеллигент» (12+). Информация будет доступна на сайте краевой библиотеки им. А. М. Горького (https://www.gorkilib.ru/). Тема заседания - «Встреча с гончарами мастерской «Круг». Это пермская мастерская, которая проводит мастер-классы, экскурсии, обучение, делает на заказ посуду из глины. Для справок: 238-35-29.27 февраля с 11:00 пройдет пермский этап всероссийского диктанта на немецком языке Tolles Diktat (12+).Открытая акция Tolles Diktat проводится 10-й раз по инициативе общественных организаций российских немцев с целью популяризации немецкого языка и развития культуры грамотного письма на немецком языке. Акция приурочена к Международному дню родного языка, который отмечается 21 февраля с целью защиты языкового и культурного многообразия.Все участники диктанта получат сертификаты в электронном виде. Можно попробовать свои силы на разных уровнях от А1 до С1. Вход свободный.Для уровня А1 диктант начнут в 11:00, уровень А2 в 12:00, уровень B1 в 13:00, уровень B2 в 14:00, уровень C1 – в 15:00. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж), тел. 236-24-10.27 февраля в 13:00 состоится встреча клуба «Библиотерапия» (16+).Организаторы клуба считают, что можно решить свои проблемы и лучше понять себя, просто читая и обсуждая стихи. Темой февральского заседания станет Сапфо (Сафо Митилинская). Это древнегреческая лирическая поэтесса, чье творчество со времен античности считается образцовым совершенным искусством. Вход свободный, нужна предварительная запись по телефону: 236-22-82. Отдел литературы по искусству (левое крыло, 4 этаж).