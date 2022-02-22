Судебные приставы Пермского края подвели итоги деятельности за 2021 год

Марина Осипова © Вечерние ведомости

18 февраля 2022 года состоялась коллегия, на которой были подведены итоги работы Управления Федеральной службы судебных приставов за 2021 год. В работе коллегии в режиме видеоконференцсвязи принял участие заместитель директора Федеральной службы судебных приставов генерал-майор внутренней службы Денис Фирстов.По сообщению главного судебного пристава Пермского края Сергея Неведомского, в 2021 судебными приставами Прикамья было окончено или прекращено порядка полутора миллионов исполнительных производств из 2,5 миллионов, которые находились в работе сотрудников ведомства. Фактически с физических и юридических лиц было взыскано около 9 млрд рублей. Из этой суммы лишь 2 млрд 800 млн рублей были выплачены должниками в добровольном порядке, во всех остальных случаях понадобилось применять меры принудительного характера.За несвоевременное исполнение судебных решений и актов иных уполномоченных органов гражданам и организациям пришлось заплатить около 642 млн рублей исполнительского сбора. Данные денежные средства пополнили федеральный бюджет.Большое внимание в отчетном периоде уделялось организации работы по принудительному исполнению исполнительных производств, имеющих социальную направленность – это предоставление жилья, в том числе детям-сиротам, взыскание алиментных платежей, заработной платы.Так, в минувшем году сотрудники ведомства возбудили более 2,5 тыс. дел об административных нарушениях по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ за неуплату средств на содержание детей. В итоге 2 305 человек были направлены судьями на обязательные работы, еще 438 неплательщиков попали под административный арест, а 76 должников должны будут выплатить административный штраф.Не обошлось и без уголовных дел в отношении горе-родителей. Дознавателями службы было возбуждено 1 488 уголовных дел, после их рассмотрения 250 злостных неплательщиков лишились свободы. Но к данному виду наказания мы стараемся привлекать граждан только в том случае, когда не срабатывают другие меры принуждения. Наша задача не наказать, а добиться регулярного и добровольного перечисления денежных средств взыскателям.Одной из самых эффективных мер принудительного взыскания долгов, применяемой Службой судебных приставов в рамках исполнения решений судов и актов иных уполномоченных органов, является арест имущества и его последующая реализация.За 2021 год сотрудниками ведомства было произведено более 7 тысяч арестов имущества неплательщиков. На реализацию в специальные организации направлено имущества стоимостью 1,5 млрд рублей, в итоге 460 млн рублей были получены взыскателями по исполнительным производствам, также им в счет погашения долга было передано в принудительном порядке имущество на сумму 386 млн рублей.Основными задачами Управления на 2022 год являются обеспечение эффективного принудительного исполнения судебных актов и актов иных уполномоченных органов, создание условий для надлежащего отправления правосудия и обеспечения безопасности в судах, модернизация системы принудительного исполнения за счет развития информационных технологий, совершенствование механизмов взаимодействия Управления с гражданами и организациями.На сегодняшний день возможен как непосредственный контакт стороны исполнительного производства с судебным приставом-исполнителем, так и дистанционное взаимодействие.Записаться на личный прием к сотрудникам Управления можно с помощью сервиса «Запись на личный прием» на официальном сайте УФССП России по Пермскому краю, который работает в режиме онлайн и осуществляет запись лиц, зарегистрированных на Едином портале государственных услуг. Наиболее удобным способом дистанционного взаимодействия сторон исполнительного производства и должностных лиц службы является новый электронный сервис ФССП России, реализованный на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Он позволяет должникам и взыскателям направлять судебным приставам-исполнителям заявления, ходатайства, объяснения и жалобы по исполнительному производству в электронной форме.Например, с помощью сервиса должники могут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели могут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника, повторно направить исполнительный документ на исполнение судебному приставу, а также проверить правильность взыскания денежных средств с должника и т. д.