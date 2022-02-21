В Пермском крае проходит лесная перепись по новым правилам

Марина Осипова © Вечерние ведомости

В 2021 году стартовал второй цикл государственной инвентаризации лесов Пермского края. По итогам первого цикла была разработана новая методология работ. Если во время прошлого этапа специалисты опирались в основном на данные лесоустройства, то второй цикл – это полностью независимая оценка. Результаты новой лесной переписи прикамских лесов станут известны в 2024 году. Полностью по стране государственная инвентаризация лесов завершится к 2030 году.Первый цикл лесной переписи Пермского края длился 10 лет (с 2008 года по 2017), срок второго цикла в регионе был сокращён до 5 лет и стартовал в 2021 году. К началу 2022 года специалисты Рослесинфорга уже пересчитали насаждения на площади 2,3 млн. га. За год они заложили 360 пробных площадей, 8 из которых – впервые за оба цикла лесной переписи, а 352 площади – на месте пробных площадей первого цикла, чтобы выявить динамику роста насаждений и произошедшие за несколько лет изменения.Пробная площадь – это участок леса в форме круга площадью 0,05 га, который выбирают для перечета деревьев, замера их диаметра, возраста и высоты, чтобы изучить ход роста насаждений, определить их сортиментную и товарную структуру, изучить эффективность рубок ухода, выборочных рубок и других лесохозяйственных мероприятий. Выбранные участки должны быть типичными для того леса, где они расположены.В этом году состояние лесов Пермского края изучат специалисты двух филиалов Рослесинфорга – Пермского и Уральского. Государственная инвентаризация лесов во втором цикле проводится по новой методологии. Теперь специалисты опираются не на данные более раннего лесоустройства, как это было в первом цикле, а на обработанные спутниковые снимки, модели хода роста лесных насаждений и натурные обследования прошлых и новых пробных площадей.Это позволяет точнее оценить, как меняется состав и состояние лесов региона, диаметр и высота деревьев, общий запас насаждений. Кроме того, специалисты оценят, насколько эффективно используют и восстанавливают леса региона, приживаются ли недавно посаженные деревья, растет ли способность лесов поглощать углекислый газ.«Общая площадь лесов Пермского края превышает 12 млн гектаров, что сравнимо с территорией целых стран, например, Кубы или Исландии. Актуализация данных о лесах позволит региону максимально рационально использовать имеющийся ресурс и спрогнозировать те процессы, которые могут навредить состоянию деревьев», – отмечает директор Пермского филиала Рослесинфорга Евгений Большаков.Каждый новый полевой сезон начинается с обязательной коллективной тренировки, в ходе которой сотрудники Рослесинфорга отрабатывают навыки таксации и работы с полевым оборудованием. Эти мероприятия проходят всегда в вегетационный период, в Пермском крае это май, когда уже на большинстве деревьев распущена листва.