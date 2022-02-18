Двое прикамцев осуждены за вымогательство и похищение человека

Марина Осипова © Вечерние ведомости

Краснокамский городской суд признал двух мужчин виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 163 и ч. 2 ст. 126 УК РФ, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.В прошлом году подозреваемых задержали оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью УУР краевого ГУ МВД при поддержке Росгвардии. Дом главного злоумышленника бойцы спецназа брали штурмом.Установлено, что двое мужчин под надуманным предлогом потребовали у краснокамца 200 тысяч рублей, тот ответил отказом. Тогда злоумышленники установили за ним наблюдение по месту жительства. Затем потерпевшего насильно усадили в машину и вывезли на кладбище. Там, облив его бензином и угрожая оружием, потребовали отдать деньги. После этого молодого человека увезли на съемную квартиру и удерживали там неделю. В итоге запуганный краснокамец подписал документы на продажу своей квартиры. Вырученные деньги – 1 миллион 200 тысяч рублей – потерпевший передал фигурантам.Проводя обыски по месту жительства злоумышленников, полиция обнаружила и изъяла оружие, которым угрожали пострадавшему. Также были изъяты документы и другие вещественные доказательства.Уголовное дело расследовалось в Краснокамске. Суд приговорил фигурантов к 10 и 8 годам в колонии строгого режима, а также штрафам в 210 и 100 тысяч рублей соответственно. Приговор еще не вступил в законную силу.